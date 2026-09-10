17 Education Technology Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

17 Education Technology Group gab am 08.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 USD gegenüber -0,390 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 277,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 3,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at