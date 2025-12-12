17 Education Technology Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

17 Education Technology Group hat am 09.12.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,61 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 17 Education Technology Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 67,33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 8,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at