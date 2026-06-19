17 Education Technology Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

17 Education Technology Group präsentierte am 16.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,26 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,460 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 14,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte 17 Education Technology Group 3,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at