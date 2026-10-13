Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089

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13.10.2026 13:07:00

18 Launches Down, 9 More to Go for Rocket Lab. But That's Not the Big Story.

Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) is on a roll. On Friday, Sept. 25, the American-New Zealand space stock launched its 97th rocket, its 94th successful rocket, its 18th launch (both absolute and successful) of 2026, and its 13th mission for key Japanese customer Synspective. As the company noted:

Electron launches for the 97th time and deploys the latest StriX satellite to space for @synspective from Launch Complex 1. Highlights from today's mission: ✅Launched on 1st attempt ✅18th mission of the year ✅13th launch for Synspective with 100% mission success https://t.co/oZUNlUuVrm

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