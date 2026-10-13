Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
|
13.10.2026 13:07:00
18 Launches Down, 9 More to Go for Rocket Lab. But That's Not the Big Story.
Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) is on a roll. On Friday, Sept. 25, the American-New Zealand space stock launched its 97th rocket, its 94th successful rocket, its 18th launch (both absolute and successful) of 2026, and its 13th mission for key Japanese customer Synspective. As the company noted:
Electron launches for the 97th time and deploys the latest StriX satellite to space for @synspective from Launch Complex 1. Highlights from today's mission: ✅Launched on 1st attempt ✅18th mission of the year ✅13th launch for Synspective with 100% mission success https://t.co/oZUNlUuVrm
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rocket Lab Corporation Registered Shs
|
08.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
07.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
07.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
07.10.26
|Börse New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
07.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Start in Rot (finanzen.at)
|
05.10.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.10.26
|Börse New York: NASDAQ 100 auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
02.10.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Rocket Lab Corporation Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Rocket Lab Corporation Registered Shs
|57,30
|-2,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.