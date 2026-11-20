Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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20.11.2026 05:28:37
180 Millionen Euro Verlust: Lufthansa streicht 1000 Stellen an Drehkreuzen
Schlechte Nachrichten für die Beschäftigten der Lufthansa. Per Brief teilt der Vorstand mit, dass 1000 Jobs in Frankfurt und München wegfallen sollen. Derzeit sei die Fluglinie nicht wirtschaftlich. Pro Monat schreibe die Airline 20 Millionen Euro Miese.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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