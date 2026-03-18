1847 stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

1847 lud am 16.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Umsatzseitig wurden 11,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte 1847 3,3 Millionen USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,73 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -37,690 USD je Aktie vermeldet.

1847 hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 48,30 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 207,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 15,71 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at