1847 vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

1847 hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 1847 0,210 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 184,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13,6 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at