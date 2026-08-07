1895 Bancorp of Wisconsin: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

1895 Bancorp of Wisconsin ließ sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat 1895 Bancorp of Wisconsin die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

1895 Bancorp of Wisconsin hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,080 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1895 Bancorp of Wisconsin in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,45 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7,5 Millionen USD im Vergleich zu 7,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at