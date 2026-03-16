1895 Bancorp of Wisconsin gewährte Anlegern Blick in die Bücher

1895 Bancorp of Wisconsin hat am 13.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 1895 Bancorp of Wisconsin im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 6,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,270 USD eingefahren. Im Vorjahr waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat 1895 Bancorp of Wisconsin im vergangenen Geschäftsjahr 30,30 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 1895 Bancorp of Wisconsin 27,03 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at