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27.04.2026 06:31:29
1895 Bancorp of Wisconsin hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
1895 Bancorp of Wisconsin hat am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 USD gegenüber -0,030 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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