19.900 Haushalte im Berliner Südwesten weiter ohne Strom

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Stromausfall im Südwesten Berlins sind weiterhin rund 19.900 Haushalte und 850 Gewerbebetriebe ohne Strom. Das teilte der Betreiber Stromnetz Berlin auf seiner Webseite mit. Bis alle Betroffenen wieder am Netz seien, dauere es voraussichtlich bis Donnerstagnachmittag.

Nach Zahlen von Stromnetz Berlin konnten bis zum frühen Mittwochmorgen weitere rund 2.000 Haushalte sowie 100 Gewerbebetriebe wieder mit Strom versorgt werden. Der Betreiber bat zudem alle Menschen, die in der Zwischenzeit Strom haben, "den Stromverbrauch erst einmal auf ein unbedingt notwendiges Minimum zu beschränken."

Keine E-Autos laden

So sollten etwa Geräte wie Waschmaschinen oder Trockner zunächst nicht genutzt werden. "Auch das Laden von Elektro-Fahrzeugen über die heimische Wallbox soll erst einmal unterbleiben", wie es hieß. Dafür sollten Ladepunkte außerhalb der betroffenen Stadtteile genutzt werden.

Durch einen mutmaßlich linksextremistisch motivierten Brandanschlag auf eine Kabelbrücke im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf sind ganze Viertel im Südwesten der Hauptstadt seit Tagen bei eisigen Temperaturen ohne Strom. Am Samstagmorgen waren im Südwesten Berlins zunächst 45.000 Haushalte und 2.200 Unternehmen ohne Strom. Inzwischen hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen./sak/DP/zb

