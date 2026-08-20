1911 Gold präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

1911 Gold hat am 18.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at