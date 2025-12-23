1933 Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

1933 Industries ließ sich am 22.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat 1933 Industries die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,50 Prozent auf 4,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,0 Millionen CAD gelegen.

