1933 Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

1933 Industries präsentierte am 28.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel.

Umsatzseitig wurden 4,3 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte 1933 Industries 4,2 Millionen CAD umgesetzt.

Im Vergleich zum Vorjahr hat 1933 Industries im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 9,82 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 17,45 Millionen CAD im Vergleich zu 19,35 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at