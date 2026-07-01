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01.07.2026 06:31:29
1933 Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
1933 Industries ließ sich am 29.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat 1933 Industries die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,3 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,7 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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