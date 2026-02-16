1Cyberaton öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

1Cyberaton gab am 13.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,16 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,060 PLN je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,0 Millionen PLN – eine Minderung von 99,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,0 Millionen PLN eingefahren.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,480 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1Cyberaton -0,280 PLN je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 0,06 Millionen PLN – das entspricht einem Abschlag von 99,34 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 9,11 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at