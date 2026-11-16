1RT Acquisition A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

1RT Acquisition A hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 1RT Acquisition A ein EPS von 0,060 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at