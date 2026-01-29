1st Colonial Bancorp hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

1st Colonial Bancorp hat am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat 1st Colonial Bancorp im vergangenen Quartal 13,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 1st Colonial Bancorp 12,0 Millionen USD umsetzen können.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,48 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 1,64 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 49,61 Millionen USD – ein Plus von 7,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1st Colonial Bancorp 46,18 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at