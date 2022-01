1st Source präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

1st Source äußerte sich am 21.01.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 1,11 USD gegenüber 1,03 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat 1st Source im vergangenen Quartal 80,6 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 1st Source 82,6 Millionen USD umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4,70 USD. Im Vorjahr hatte 1st Source 3,17 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 322,48 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 308,40 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 4,80 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 338,94 Millionen USD festgelegt.

Redaktion finanzen.at