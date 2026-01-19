|
19.01.2026 06:31:29
1st Summit Bancorp Johnstown gewährte Anlegern Blick in die Bücher
1st Summit Bancorp Johnstown hat am 16.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,48 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 18,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 2,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,46 USD je Aktie generiert.
Das vergangene Geschäftsjahr hat 1st Summit Bancorp Johnstown mit einem Umsatz von insgesamt 69,82 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 63,90 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,26 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.