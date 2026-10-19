1st Summit Bancorp Johnstown: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

1st Summit Bancorp Johnstown hat am 16.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,4 Millionen USD – ein Plus von 7,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1st Summit Bancorp Johnstown 18,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at