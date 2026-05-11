1stdibscom: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

1stdibscom gab am 08.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1stdibscom in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,71 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 22,4 Millionen USD im Vergleich zu 22,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at