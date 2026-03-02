02.03.2026 06:31:29

1stdibscom präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

1stdibscom hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat 1stdibscom mit einem Umsatz von insgesamt 23,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,88 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,380 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,490 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 89,62 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte 1stdibscom 88,26 Millionen USD umgesetzt.

