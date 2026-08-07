1stdibscom präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

1stdibscom stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,120 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 23,3 Millionen USD gegenüber 22,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at