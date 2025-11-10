1stdibscom stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

1stdibscom präsentierte in der am 07.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,150 USD erwirtschaftet worden.

1stdibscom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at