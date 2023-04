2,5 Prozent Marktanteil und 16.394 Neuzulassungen in Deutschland: Stärkstes erstes Quartal aller Zeiten für Dacia

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Renault S.A."

Neues Rekordergebnis bei Dacia: Mit einem Marktanteil von 2,5 Prozent verzeichnete die Marke in Deutschland ihr stärkstes erstes Quartal aller Zeiten. Im Vergleich zum ebenfalls sehr positiven Vorjahreszeitraum stieg der Marktanteil um 0,5 Prozentpunkte. Auch bei den Neuzulassungen konnte Dacia zulegen und verkaufte von Januar bis März 16.394 Fahrzeuge (Q1 2022: 12.560 Einheiten), was einem prozentualen Wachstum von 30,5 Prozent und einer absoluten Steigerung um 3.834 Einheiten entspricht. Die Verkäufe teilen sich in 5.671 Fahrzeuge im Januar, 4.792 im Februar und 5.931 im März auf.