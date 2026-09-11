KI HOLDINGS Aktie

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WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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11.09.2026 16:22:38

2,6 Billionen abseits der Bilanz: Studie: Unternehmen finanzieren KI-Boom mit massiven Schulden

Der KI-Boom verschlingt Milliarden - und Tech-Konzerne finanzieren ihn zunehmend mit Schulden. Zugleich steigen bislang kaum sichtbare Verpflichtungen auf rund 2,6 Billionen Dollar, wie eine neue Studie zeigt. Experten warnen vor wachsenden Risiken für die Kreditwürdigkeit.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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