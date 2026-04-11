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11.04.2026 07:38:00

2 AI Stocks I'd Buy Before Sandisk -- Even After Its Stock Has Surged More Than 2,200% in the Past Year

The "Magnificent Seven" stocks are getting a lot of attention amid the current AI boom, but no big tech stock has experienced as much success over the past year as Sandisk (NASDAQ: SNDK). In the past 12 months, the memory specialist's shares are up more than 2,200%, making it one of the market's best performers over that span.Despite its success and key role in the AI pipeline, there are two tech stocks that I'd buy before touching Sandisk now. That isn't a knock on the memory company; I'm just more of a long-term believer in Alphabet (NASDAQ: GOOGL)(NASDAQ: GOOG) and Microsoft (NASDAQ: MSFT).Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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