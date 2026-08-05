Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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05.08.2026 18:45:00
2 AI Stocks to Buy Before They Surge 218% or More, According to Wall Street
Artificial intelligence (AI) is creating several multi-trillion-dollar opportunities. Some experts, for example, believe robotaxis will one day be a $10 trillion market. That has been made possible by rapid advancements in AI, which in turn are rapidly improving self-driving capabilities.There's also the ongoing data center build-out, which some experts believe is a $7 trillion opportunity over the next few years alone. The list goes on and on. Put simply, AI is a transformational technology. Wall Street doesn't want investors to miss their opportunity.Below are two stocks that certain analysts are highly bullish on.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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