Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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11.06.2026 02:17:00
2 Bargain Artificial Intelligence (AI) Stocks to Buy Now Down Around 25% From Their All-Time Highs
Finding artificial intelligence (AI) stocks that are priced at bargain levels isn't easy. Most companies in the industry are either fairly valued or trade at a premium. Relatively few of them look like bargains, but I think there are a handful that could justifiably be labeled that way.Both Meta Platforms (NASDAQ: META) and Microsoft (NASDAQ: MSFT) are down by around 25% from their peaks right now, setting new investors up for healthy gains if they revisit and exceed those all-time highs. But are they real bargains, or were their sell-offs deserved? Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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