Berkshire Hathaway Aktie
WKN: 854075 / ISIN: US0846701086
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04.11.2026 15:30:00
2 Berkshire Hathaway Holdings to Buy After Record Third Quarters
Led by Warren Buffett for six decades until his recent retirement, Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) has long maintained a large stock portfolio that has performed exceptionally well.
Buffett has always run a concentrated portfolio, in which Berkshire's investment team takes big swings and buys large positions in stocks they think will perform well over the long term. In his first letter to shareholders as the new CEO of Berkshire, Greg Abel said this approach will continue. That means when Berkshire buys a stock, it's at least worth investigating, though investors should always do their own due diligence and not buy blindly.
Here are two Berkshire Hathaway holdings to buy after record third-quarter earnings reports.
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