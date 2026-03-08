NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
08.03.2026 19:30:00
2 Best Dividend Stocks to Buy Now and Hold Forever
Buying and holding stocks with incredible long-term potential is the goal of a lot of investors. After all, who doesn't want to achieve monster returns?But market participants also have other objectives. Some investors simply want the businesses that they own to cut them a check every quarter. Generating income is the priority in this case.There are some very high-quality, industry-leading companies to zero in on. Here are the two best dividend stocks to buy now and hold forever.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issued
Analysen zu NOW Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|9,80
|-1,51%