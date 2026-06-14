The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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14.06.2026 16:30:00
2 Best Stocks to Buy in the Market Right Now
Power has become one of the biggest bottlenecks in the global artificial intelligence (AI) build-out. Goldman Sachs expects the demand for power in the U.S. data center market to rise from 31 gigawatts (GW) in 2025 to 66 GW by 2027, driven mainly by the rapid expansion of AI infrastructure.Hence, companies that provide the power and energy infrastructure supporting the AI economy, such as Bloom Energy (NYSE: BE) and Oneok (NYSE: OKE), can also prove to be smart picks. Here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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