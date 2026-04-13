CRISPR Therapeutics Aktie
WKN DE: A2AT0Z / ISIN: CH0334081137
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13.04.2026 19:30:00
2 Billion Reasons to Love CRISPR Therapeutics Right Now
CRISPR Therapeutics (NASDAQ: CRSP) is a pioneering biotech company, but it isn't yet a profitable one. That's why its shares are down slightly so far this year.There are plenty of reasons, though, to be bullish on the stock, not the least of which is its improved cash position. The company had nearly $2 billion in cash, cash equivalents, and marketable securities at the end of 2025.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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