Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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06.08.2026 02:00:00
2 Brilliant Growth Stocks That Just Hit All-Time Highs With Plenty of Room to Run
The market has been rallying, with several popular stocks hitting all-time highs in recent weeks. While this doesn't mean these stocks will continue to go up in a straight line, let's look at two with continued strong long-term potential.Amazon (NASDAQ: AMZN) recently hit an all-time high following its strong Q2 2026 earnings report, and the stock looks well-positioned to be a long-term winner. The company is the market share leader in both cloud computing and e-commerce, and both businesses are firing on all cylinders.Amazon's most profitable business is cloud computing unit Amazon Web Services (AWS). Amazon created the entire cloud industry, and it remains the largest cloud provider today. Cloud computing is currently being driven by surging demand for artificial intelligence (AI) infrastructure, and AWS has seen its growth start to accelerate nicely. Last quarter, AWS revenue surged 37% to $42.2 billion. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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