NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
07.01.2026 00:25:00
2 Brilliant Growth Stocks to Buy Now and Hold for the Long Term
Investors often categorize stocks into two different styles: Growth and value. Growth stocks have done well for investors compared to value stocks. In 2025, the S&P 500 Growth index returned 22.2%, about 9 percentage points better than the S&P 500 Value index.Of course, individual stock selection remains paramount. Among growth stocks, there are two that stand out as buying opportunities for long-term investors.It's time to look deeper into each company to find out what makes them so compelling.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issued
Analysen zu NOW Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|11,20
|-3,45%