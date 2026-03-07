NOW Aktie

WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003

07.03.2026 15:18:00

2 Brilliant Growth Stocks to Buy Now and Hold for the Long Term

Lockheed Martin (NYSE: LMT) and BlackSky Technology (NYSE: BKSY) are slam-dunk defense stocks worth buying now and holding on to for the long term.President Donald Trump has floated the idea of a $1.7 trillion defense budget for the federal government's fiscal 2027, and that was in January, before he escalated the conflict with Iran. Even if whatever defense budget Congress eventually passes falls short of that request, the current geopolitical situation adds credibility to reports such as a recent one from the bipartisan Center for a New American Security that concluded that the U.S. military needs to improve its ability to counter drone attacks.Here are three reasons to buy and hold each of these stocks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
