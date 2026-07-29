Energy Transfer Aktie
WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038
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29.07.2026 16:00:00
2 Cheap Energy Dividend Stocks With Growing Payouts, Led by Energy Transfer
Income investors don't have to choose between a high dividend yield and dividend growth. Because in the midstream energy sector, it's possible to get both, and often at valuations that remain well below the broader market.Two of the best examples are Energy Transfer (NYSE: ET) and Enterprise Products Partners (NYSE: EPD). Both operate massive pipeline and energy infrastructure networks that generate largely fee-based cash flow, making them less dependent on daily swings in oil and natural gas prices than exploration and production companies. Moreover, both continue to increase their distributions while trading at relatively inexpensive valuations.Energy Transfer stands out as one of the cheapest large-cap income stocks in the energy sector. The partnership currently yields about 6.7%, more than 6 times the S&P 500's dividend yield of roughly 1.05%, while still trading at a valuation below many of its large midstream peers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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