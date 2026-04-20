Staples Aktie
WKN: 876951 / ISIN: US8550301027
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20.04.2026 11:15:00
2 Consumer-Staples Dividend Stocks to Buy for High-Yield Dividend Growth
Investors who aren't buying into this recent stock market rally may still want to consider consumer staples stocks. These companies' products are always in demand, no matter what's going on in the economy, allowing cash to roll in consistently. With what they're making, those companies can not only pass that cash on to investors as dividend payouts but can also reliably increase those payouts. Two companies that have mastered the art of rewarding shareholders with year-after-year dividend increases are PepsiCo (NASDAQ: PEP) and Procter & Gamble (NYSE: PG). Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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