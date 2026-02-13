Staples Aktie
WKN: 876951 / ISIN: US8550301027
|
13.02.2026 19:30:00
2 Consumer Staples Stocks to Buy in February 2026
With the S&P 500 trading near its all-time highs, investors might be reluctant to buy new stocks. But instead of shunning all stocks, it might be smarter to simply pivot toward defensive consumer staples stocks, which are more resistant to market downturns.Two such evergreen stocks are Coca-Cola (NYSE: KO) and Altria (NYSE: MO). Both companies are Dividend Kings, which have raised their payouts annually for at least half a century.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!