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04.09.2026 17:25:00

2 Crash-Resistant Stocks Worth Buying and Holding No Matter What the Market Does

The current bull market, which started on Oct. 12, 2022, is nearly four years old. The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has generated a total return of 128% with reinvested dividends during that period, but it's starting to look expensive at 30 times its trailing 12-month earnings. Since the end of World War II, the average bull market has lasted for five and a half years. Therefore, it's only a matter of time before the next market crash drives stocks into a bear market. It might be tempting to liquidate your stocks before that happens, but it's smarter to simply park your cash in a few crash-resistant stocks and ride out the volatility. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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