The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
|
04.09.2026 17:25:00
2 Crash-Resistant Stocks Worth Buying and Holding No Matter What the Market Does
The current bull market, which started on Oct. 12, 2022, is nearly four years old. The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has generated a total return of 128% with reinvested dividends during that period, but it's starting to look expensive at 30 times its trailing 12-month earnings. Since the end of World War II, the average bull market has lasted for five and a half years. Therefore, it's only a matter of time before the next market crash drives stocks into a bear market. It might be tempting to liquidate your stocks before that happens, but it's smarter to simply park your cash in a few crash-resistant stocks and ride out the volatility. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Market Limited Registered Shs
Analysen zu The Market Limited Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.