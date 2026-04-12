LINE Aktie

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WKN DE: A2ALYV / ISIN: JP3966750006

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12.04.2026 09:35:00

2 Cruise Line Stocks to Buy, Even in Today's Market Environment

Investors have turned on cruise line stocks in recent weeks. Fuel costs are a major input for these companies, and a fuel price spike has almost certainly squeezed the margins for the cruise lines.Nonetheless, despite uncertainty in the economy, bookings have been at record levels, indicating that they will not have trouble filling cabins even if the companies pass on the higher fuel costs. Considering these conditions and the lower stock prices, these two companies are best positioned to prosper amid these challenging conditions.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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