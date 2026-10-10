Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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10.10.2026 21:21:00
2 Cryptocurrencies Poised to Surge 100% in the Coming Years That Savvy Investors Are Already Buying
Everyone loves the idea of buying a cryptocurrency early in its rise, alongside other smart-money investors. On that note, Zcash (CRYPTO: ZEC) and Hyperliquid (CRYPTO: HYPE) could both double by 2029, and a handful of famous investors already own both of them.
Still, both coins have delivered a couple of stomach-churning drops this year, not to mention their turbulent past. Let's analyze both to see whether they're worth buying, considering who holds them and what the coins are cooking up next.
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