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WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006

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18.03.2026 04:15:00

2 Defense Stocks Set to Rise if the Iran War Drags On

What started off with diplomatic friction over Iran's nuclear ambitions last summer has swiftly evolved into a complex web featuring escalating tensions within the Middle East as well as dissent from the country's civilian population.The ongoing conflict has so far lacked ground invasions. Beyond drones and rocket launches, the Iran War has put cyberattacks and intelligence operations on full display. This situation underscores how warfare is shifting toward technology-driven attacks.Below, I'll explain how Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) and CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) are playing pivotal roles -- providing critical defense-tech services to the U.S. military and its allies amid this volatile landscape.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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