The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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20.10.2026 22:40:00
2 Dividend Stocks Crushing the Market in 2026 (and Which Ones Can Keep Going)
Broader equities have been fairly resilient this year. However, there remains a very real possibility that macroeconomic problems and geopolitical tensions will eventually lead to a market crash. One way to prepare for that is to invest in dividend stocks with strong underlying businesses. Here are two options investors should consider: Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) and Amgen (NASDAQ: AMGN). Both of these dividend payers have outperformed the broader market this year, but can they keep going?
Johnson & Johnson's financial results have helped power its strong stock market performance this year. However, the company's latest quarterly update was somewhat mixed. True, Johnson & Johnson's revenue and earnings came in above expectations. The drugmaker even slightly raised its guidance for the fiscal year 2026.
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