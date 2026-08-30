Dow Aktie

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WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031

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31.08.2026 01:05:00

2 Dow Jones Stocks Down Over 20% I'd Buy on the Dip

The Dow Jones Industrial Average tracks 30 industry leaders, making it a useful benchmark for identifying solid investments. Two Dow members I've been watching are Home Depot (NYSE: HD) and McDonald's (NYSE: MCD). These stocks are trading more than 20% off their highs, sending their dividend yields up. Here's what I like about each company's competitive position to justify buying the dip.Image source: Home Depot.Home Depot is the leading home improvement retailer, and a sluggish housing market has weighed on sales, pushing the stock 25% below its 2024 all-time high of $431 per share. The dip has also lifted the forward dividend yield to 2.84%, based on its $2.33 quarterly payment.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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