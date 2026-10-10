Energy Transfer Aktie
WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038
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10.10.2026 16:00:00
2 Energy Dividend Stocks With Cheap Valuations and Growing Payouts, Starting With Energy Transfer
Midstream companies have some of the best dividends among energy stocks. Their dependable toll-like revenue streams provide steady cash flow, allowing them to deliver predictable dividend increases.
Even among midstream companies, Energy Transfer (TXSE: ET) and Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) stand out. They have two of the sector's best dividend yields and enticingly low valuations, making them more attractive to income-oriented investors.
Energy Transfer's dividend is 6.65% at its current share price, while Enterprise Products Partners is 5.98%. Their trailing price-to-earnings (P/E) ratios are around 13 times earnings, while their forward P/Es are around 12 times earnings, well below their peers' multiples.
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