ExxonMobil Aktie
WKN DE: A426ZY / ISIN: US30233Q1085
|
03.09.2026 15:30:00
2 Energy Dividend Stocks With Growing Payouts, Led by ExxonMobil
The energy sector has been on a good run so far this year. S&P 500 energy stocks are collectively up 41.2% as of market close on Aug. 31, outperforming the tech sector, which is up 22.4%. Despite the strong run, investors are generally drawn to energy stocks for their reliable, typically above-average dividends.Two energy stocks with attractive dividends are ExxonMobil (NYSE: XOM) and Energy Transfer (NYSE: ET), and their appeal goes beyond current payouts. Both have shown a commitment to increasing their payouts, giving investors predictable income growth.If you're looking for dependable high yields, both of these stocks are worth considering.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
|139,70
|-1,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.