Time Aktie

Time für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048

04.03.2026 20:23:17

2 Energy Stocks That Can Stand the Test of Time

It can be challenging to invest in energy stocks, which often endure boom-and-bust cycles driven by volatile commodity prices. If you buy the wrong energy stock at the wrong point in that cycle, your investment can stay underwater for years before recovering.However, midstream pipeline companies like Energy Transfer (NYSE: ET) and Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) generally offer more stable returns and higher yields than conventional energy companies. Let's see why these two stocks might stand the test of time.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
