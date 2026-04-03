Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
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03.04.2026 10:44:00
2 Energy Stocks Worth Buying Now and Holding Through Whatever Comes Next
Perhaps the best word to describe the current geopolitical dynamics is... chaotic. Even with assurances from the Trump administration that the conflict with Iran will soon end, no one is certain how long hostilities will continue. Even if a ceasefire is reached, questions will remain about whether or not it will last.Pragmatic investors should be prepared for multiple twists and turns. How can they achieve this goal? Here are two energy stocks worth buying and holding through whatever comes next.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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